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Atatürk Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedine ulaşıldı

Atatürk Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedine ulaşıldı
13.07.2022 14:28

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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulundu. Olay sabah saatlerinde Kahta Atatürk Baraj kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baraj kıyısında piknik yapmaya giden vatandaşlar gölet kenarında hareketsiz bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde kimlik çıkmayan bayanın, yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildiği öğrenildi.

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