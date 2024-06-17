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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024, 15:16

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı yapan dayı-yeğen adliyeye sevkedildi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K. (59) ile yeğeni Zeynep A. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ile yeğeni Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

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