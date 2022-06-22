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Ataşehir’deki SAS Holding cinayetinde yeni detay! 3 milyonluk gasp için istenen cezalar belli oldu

Ataşehir’deki SAS Holding cinayetinde yeni detay! 3 milyonluk gasp için istenen cezalar belli oldu
22.06.2022 12:38

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu SAS Holding cinayetinde istenen cezalar belli oldu. SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı silahla öldürülerek 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Savcılık, şirkette yatırımcı olan şüphelilerin şirkette dönen büyük paralardan haberdar olduklarını, para nakliyesinin tarihini ve saatini öğrenerek gasp olayını planlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

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