Ataşehir’de yan bakma kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 17:37

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde, yan bakma yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. T.Ö., Ö.K., A.A. ve R.T ile S.Y. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından R.T ve S.Y., şüpheliler tarafından yolda önü kesilerek araçtan indirildi. Kavgada S.Y. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli şahıslar T.Ö., Ö.K. ve A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, zanlılar "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.