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Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı
19.12.2022 20:34

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Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yaşam Videoları

Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı. Kullandığı 34 LER 901 plakalı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu.

Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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