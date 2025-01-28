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Ataşehir’de ölümlü kaza! - İzle
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Ataşehir'de ölümlü kaza! - İzle

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 17:39

İstanbul'un Ataşehir İlçesinde bulunan Kayışdağı Caddesi'nde süratle ilerleyen bir otomobil, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada arka koltukta oturan 22 yaşındaki Emre Kılınç hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Videoyu izlemek için tıklayın.

Ataşehir'de caddede süratle ilerlediği öne sürülen otomobil, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Emre Kılınç (22) hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratle ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.K., İ.B. ve Emre Kılınç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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