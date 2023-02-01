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Ataşehir‘de kadın cinayeti! Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

Ataşehir‘de kadın cinayeti! Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar
01.02.2023 21:34

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Olay, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerine bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadan dumanların çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi. Dumanların yükseldiği daireye müdahale için giren ekipler bazanın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yanık cesedin yanında ise balta bulunduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı.

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