Ataşehir'de galeriye silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:14

İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde şok eden bir silahlı saldırı yaşandı. Vedat Günyol Caddesi üzerinde bulunan bir galeriye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sabah 06.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında saldırganlar, siyah renkteki bir araçla kaçış yaparken, silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği anlar ve sonrasında vatandaşların kaçışmaları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı aracın plakası ve kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili vatandaşlardan da bilgi toplamaya devam ediyor.

Bu haber, İstanbul'da artan suç oranlarına dikkat çekiyor ve saldırının nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildikçe yeni gelişmeler de bekleniyor.