PODCAST CANLI YAYIN
Ataşehir'de galeriye silahlı saldırı!
Haberler Yaşam Videoları

Ataşehir'de galeriye silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:14

İstanbul Ataşehir'de bir galeriye düzenlenen silahlı saldırı anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz saldırganlar, olay yerinden siyah bir araçla kaçarken, vatandaşların panik anları da kaydedildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde şok eden bir silahlı saldırı yaşandı. Vedat Günyol Caddesi üzerinde bulunan bir galeriye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sabah 06.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında saldırganlar, siyah renkteki bir araçla kaçış yaparken, silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği anlar ve sonrasında vatandaşların kaçışmaları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı aracın plakası ve kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili vatandaşlardan da bilgi toplamaya devam ediyor.

Bu haber, İstanbul'da artan suç oranlarına dikkat çekiyor ve saldırının nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildikçe yeni gelişmeler de bekleniyor.

SIRADAKİ VİDEO
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Serkan Akyüz kasten adam öldürme suçlaması ile tutuklandı
01.10.2024Salı
İzmir Körfezi'ndeki kötü koku, Kordon esnafının işlerini olumsuz etkiledi
01.10.2024Salı
Bursa'da Feci Kaza: Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet 4 Araca ve Kuryeye Çarptı!
01.10.2024Salı
Kayıp Rojin Kabaiş için umutlu arayış devam ediyor!
01.10.2024Salı
Adana’da vahşet! Yaşlı kadını yüzüğü için öldüresiye darp etti
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar 21:37
"Bizi kurtar Erdoğan"
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA