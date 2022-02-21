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Ataşehir’de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı

Ataşehir’de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
21.02.2022 10:39

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Ataşehir’de bir şahıs, elleri cebinde girdiği evin bahçesinde bulunan muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava alması için kafesiyle birlikte camın önüne konulan muhabbet kuşu, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Rahat tavırlar içerisinde eve ait bahçeye giriş yapan şüpheli etrafı gözetledikten sonra pencere kenarına yaklaşarak muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Şüpheli şahıs, çaldığı kuşla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaştı.

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