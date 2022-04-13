Ataşehir’de dubalarla kendisine park alanı oluşturan değnekçi yakalandı

Ataşehir’de bir yol üzerine dubalar koyarak kendisine park yeri oluşturan ve buraya park eden otomobil sürücülerinden ücret talep eden değnekçi polis tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem yapılan şahsa 888 TL cezai işlem uygulandı. Ataşehir’de 13 Nisan Çarşamba günü yaşanan olayda, yeşil renkli yelek giyen bir şahsın sokak üzerine dubalar koyarak kendisine park alanı oluşturduğu ve bu alana aracını park eden sürücülerden para aldığı tespit edildi. Korsan otoparkçılık yapan R.T. isimli şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı.