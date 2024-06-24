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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 18:27

Ataşehir'de bir şahıs 10 yıldır yaşadığı aracında ölü bulundu

Ataşehir’de eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır kamyonette yaşayan ve geçimini meyve sebze satarak sağlayan 58 yaşındaki İrfan Kordon aracında ölü bulundu. Olay, Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 34 NPN 21 plakalı kamyonette yaşamaya başlayan İrfan Kordon, vatandaşlar tarafından aracında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kordon’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri arabada uzun süre inceleme yaptı.

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