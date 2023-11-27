Olay 22.00 sularında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralı olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Nesime Adıyaman "Ben içeride oturuyordum, benim çocuklar dışarı çıktı. Ben dışarı çıktığımda burası yanıyordu. Yandaki binalara da sıçrama vardı. Hafiften rüzgar da vardı. İnşallah insanlarda bir şey yoktur. Burada bütün vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.