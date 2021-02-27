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Assos’ta tehlike oluşturan büyük kayalar için harekete geçildi! turistik tesisler 500 gün kapalı kalacak

Assos’ta tehlike oluşturan büyük kayalar için harekete geçildi! turistik tesisler 500 gün kapalı kalacak
27.02.2021 11:46
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Çanakkale Ayvacık'ta yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan otel ve restoranlarında her yıl binlerce tuisti ağırlayan Assos'ta antik limana inen yolun yamaç kısmındaki büyük kayalar turistik tesisler ve tatilciler için tehlike oluşturmaya başladı. 2015 yılında bir tesisin çatısına geçen ekim ayında da limana inen yola düşen kayalardan sonra kurumlar harekete geçti. AFAD'ın hazırladığı rapor doğrultusunda kayalar için çalışma başlatılacak. Çalışmaların 500 günde tamamlanması planlanıyor. Tehlike arz eden kayalar parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek aşağıya taş parçalarının düşmesi önlenecek. Çalışmalar tamamlanana kadar, Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapalı kalacak.


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