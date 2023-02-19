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‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yer beşik gibi sallandı: O anlar kamerada

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yer beşik gibi sallandı: O anlar kamerada
19.02.2023 09:12

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddeti, Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il birden etkilendi ve bu illerden biri de Diyarbakır'dı. Depremin ilk anları bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansırken korku dolu anlarda ortalama 1 tonluk raf beşik gibi sallandı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.

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