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Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı
24.12.2022 00:45 - Son Güncelleme: 24.12.2022 00:50

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Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişi'den 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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