Aşı orucu bozar mı? | Diyanet'ten fetva: Corona aşısı orucu bozmaz

Aşı orucu bozar mı? Covid-19’a karşı aşı seferberliği başlatıldı. Vatandaş Ramazan ayı öncesi Diyanet’e mesaj yağdırdı. İşte “koronavirüs aşısı orucu bozar mı?” sorusunun cevabı...
Aşının orucu bozması için besleyici özelliğinin olması gerekiyor. Covid-19 aşılarının ise besleyici ve enerji verici özellikleri bulunmuyor.
Hiçbir aşı oruca engel değildir. Oruç tutan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşı olabilirler. Dini açıdan herhangi bir sorun yok...
AŞI YAPTIRMAMAK KUL HAKKIDIR
Salgına karşı koruyucu aşı kullanımı dinen de uygundur. Toplum sağlığı tehlikeye atılacaksa tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur.
ŞİMDİLİK İKİ AŞI VAR
Türkiye, Çinli Sinovac'ın ardından Alman aşısı Pfizer-BioNTech uygulamasına da başladı. İlk dozları yapılanlar, alerjik şoka karşı 30 dakika gözlem altına alındı.