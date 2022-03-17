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Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı dumanı metrelerce uzaktan görüldü

Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı dumanı metrelerce uzaktan görüldü
17.03.2022 16:10

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Muğla’nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan Bitüm yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Emecik Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemenin tanker vanasından boşaltımı sırasında yaşanan tıkanıklığın alev tabancası ile giderilmeye çalışıldığı sırada yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yanan alanın alt kısmında bulunan ve yine aynı malzeme ile dolu olduğu öğrenilen 8 adet siloya yangın ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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