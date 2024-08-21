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Artvin Yusufeli'nde korkutan yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık küle döndü
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Artvin Yusufeli'nde korkutan yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık küle döndü

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 10:28   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 10:28

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar Köyü'nde gece çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hala geldi. Yangın ilçenin Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) mahallesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Abdurrahman Karakaş'a it evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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