Artvin Yusufeli’nde heyelan anı kamerada: Yol ulaşıma kapandı – Video
Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kara yolu taş, toprak ve kayalarla kaplandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan heyelan sonrası ekipler temizlik çalışması başlattı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş, toprak ve kayalar kara yoluna düştü.
İki Ana Yol Ulaşıma Kapandı
Heyelan nedeniyle Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum kara yolları ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Heyelan Anı Kamerada
Olay anı, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan büyük bir gürültüyle kayan malzemelerin yolu kapladığı anlar yer aldı.
Ekipler Temizlik Çalışmasında
Bölgeye sevk edilen iş makineleri, yolu trafiğe açmak için temizlik çalışmalarına başladı. Yetkililer, heyelan riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.