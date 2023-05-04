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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı
04.05.2023 21:20

OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy’de cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenirken kaza nedeniyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaşam Videoları

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Dayı yönetimindeki 34 JJ 9781 plakalı otomobil Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile Zeynep Karakaş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Karakaş'a ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken feci kaza güvenlik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

"Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz"

Kaza anını gören İsmail Gözütok, "Sabah saatlerinde oldu kaza, bir kadın karşıdan karşıya geçerken sürekli kazaların olduğu bu noktada yine kaza oldu. Kadın kontrollü şekilde geçerken arabayı fark etmedi bir anda araba vurdu biz diş kliniği çalışanları olarak müdahalemizi yaptık hemen ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı. Bu noktada sürekli kazalar oluyor hatta bugünkü kazadan 1 saat sonra yine büyük bir kaza tehlikesi atlatıldı. Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz sürekli aynı kazalara şahit oluyoruz burada." İfadelerini kullandı.

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