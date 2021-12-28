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Arnavutköy'de toz isyanı

Arnavutköy'de toz isyanı
28.12.2021 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi. 24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

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