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Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı

Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı
12.12.2022 08:41

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Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsüne yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı’nda yoğun araç trafiği oluştu. Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan 34 LCR 864 plakalı yolcu minibüsü duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlarda ağır hasar meydana geldi.

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