Arnavutköy’de ormanlık alanda ceset bulundu!

Arnavutköy'de ağaçlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi, polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı - Hadımköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri şahsın ölüm nedeni ile ilgili çalışma başlattı.