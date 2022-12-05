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Arnavutköy'de limana yanaşmaya çalışan tekne dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı

Arnavutköy'de limana yanaşmaya çalışan tekne dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı
05.12.2022 15:40

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Arnavutköy'de limana yanaşmaya çalışan bir tekne aşırı fırtına nedeniyle oluşan dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tekne kıyıya oturdu. Arnavutköy Karaburun Limanı'na yanaşmaya çalışan bir balıkçı teknesi aşırı rüzgar nedeniyle oluşan dalgalardan dolayı limana yanaşmakta zorluk yaşadı. Zaman zaman devrilme tehlikesi geçiren tekne daha büyük bir tekne ile kurtarılmak istendi ancak dalgalar diğer tekneyi de tehlikeye soktu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken tekne aşırı dalga nedeni ile kıyıya oturdu. Kıyıya oturulan tekne iş makinesi yardımı ile sabitlendi. Yaşananlar böyle görüntülendi.

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