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Arnavutköy’de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı

Arnavutköy’de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı
24.01.2022 16:29

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Arnavutköy’de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece’de ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy Merkez Mahallesi Sultan Murat Sokak’ta iki araç karlı yolda kayarak çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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