Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti
03.01.2022 09:42

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:40
ATV Müge Anlı 3 Ocak 2022...
Ana Sayfa 01:35
İETT otobüsünün çarptığı kadın...
Ana Sayfa 00:32
Çağatay Akman'ın kavgası...
Ana Sayfa 01:50
Silahlı kavgaya karışan...
Ana Sayfa 01:11
5 katlı otelde çıkan yangın...
Ana Sayfa 01:21
Kan donduran son! Bırakıp...
Ana Sayfa 33:40
2021 yılına 'Esra Erol'da'...
Ana Sayfa 03:37
Nerede liyakat
Ana Sayfa 00:53
CHP'li İBB LGBT müdürlüğü...
Ana Sayfa 01:12
Son dakika! Elazığ Atatürk...
Ana Sayfa 01:00
Milli Savunma Bakanlığı, topçu...
Ana Sayfa 01:37
Polisin 30 kilometre...

Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi. Araçlar drone ile görüntülendi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA