Haberler
Yaşam Videoları
Arnavutköy’de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 23:29
İstanbul Arnavutköy’de, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralandı. Olayda saldırgan yaya olarak kaçarken ağır yaralanan Nazari ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
