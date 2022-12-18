Haberler Yaşam Videoları ARNAVUTKÖY'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi.

ARNAVUTKÖY'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi.

ARNAVUTKÖY'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi.
18.12.2022 10:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:28
FATİH'te yol kenarına scooter...
Yaşam 00:48
Kapıkule’de yanan tır küle...
Yaşam 00:23
Otoyol üzerinde zikzaklar...
Yaşam 02:07
Silvan'da yoğun sis: Görüş...
Yaşam 00:17
Paraşütçü 15 metre...
Yaşam 03:13
Tıra çarpan araç alev alev...
Yaşam 04:23
Silahlı saldırıda ölen 2...
Yaşam 05:43
İstanbul’da faciadan dönüldü:...
Yaşam 00:55
Denizli'de İş hanının 7....
Yaşam 02:52
İstanbul Beşiktaş Levent'te...
Yaşam 00:24
Bursa'da elini bıçkı...
Yaşam 04:20
Küçük çocukları kurye yapıp...

Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti.

Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti. Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi.

Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA