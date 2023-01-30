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Arnavutköy’de 2 milyon liralık gasp saniye saniye kameralarda

Arnavutköy’de 2 milyon liralık gasp saniye saniye kameralarda
30.01.2023 20:39

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Olay, 16.15 sıralarında Arnavutköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre Serdar Ş. isimli vatandaş, aralarında daha önce de ticari ilişki bulunan İsa Y. ve Halis G. ile betonarme boru fabrikasında buluştu. Daha sonra da Serdar Ş.’nin önceden bankadan çekmiş olduğu 2 milyon lirayı bankaya birlikte yatırmaya gitmek için sözleştiler. İsa Y. ve Halis G. buluşma yerine 81 ACB 914 plakalı araç ile geldi ve Serdar Ş.’den çantada bulunan 2 milyon lirayı aldı ancak Serdar Ş.’yi iterek araca binmesine izin vermedi. Gasp şüphelisi şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken Serdar Ş. peşlerinden koşsa da araca yetişemedi. 2 milyon lirasını kaptıran Serdaş Ş. olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, gasp şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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