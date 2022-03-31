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Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
31.03.2022 22:47

OTOMATİK OYNAT

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Onur Temur isimli şahıs arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Temur daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Yaşam Videoları

Tokat'ın Niksar ilçesinde katliam yaşandı.

ARKADAŞLAR TARTIŞTI
İlçenin Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Onur Temur isimli şahıs ile arkadaşı Çağlar Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Temur, yanındaki pompalı tüfekle Korkmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı.

Korkmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Saldırgan ise aynı tüfekle intihar etti.

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