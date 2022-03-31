Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde katliam yaşandı.

ARKADAŞLAR TARTIŞTI

İlçenin Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Onur Temur isimli şahıs ile arkadaşı Çağlar Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Temur, yanındaki pompalı tüfekle Korkmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı.

Korkmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Saldırgan ise aynı tüfekle intihar etti.