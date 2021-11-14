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Arkadaşını başından vuran şahıs yakalandı

Arkadaşını başından vuran şahıs yakalandı
14.11.2021 13:17
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Eyüpsultan’da alkol masasında yanlışlıkla arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed K. ve Cumali N. birlikte bir yerde oturup alkol almaya başladı. Bir süre sonra Muhammed K üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak parmağında sallamaya başladı. Tabancanın bir anda patladığı sırada Cumali N.’yi yanlışlıkla başından vurdu. Başından vurulan Cumali N. hayatını kaybederken, Muhammed K. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda, firari şüpheli Muhammed K. 11. Kasım'da Sancaktepe’de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

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