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Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar silahla vuruldu

Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar silahla vuruldu
22.02.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde barıştırmak için gittiği iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Cemaliye Mahallesi’nde akşam saatlerinde husumetli iki grup kavgaya tutuştu. Dost iki grubun kavgası sakinleştirilemeyince haberi alan Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur olay yerine koştu. İki tarafı da sakinleştirip barıştırmak isteyen Cemaliye Muhtarı Uğur, arbede arasında kaldı. Evinin basıldığı gerekçesiyle bir kişi, karşı tarafa pompalı tüfekle ateş açtı.

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