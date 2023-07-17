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Ardahan'da yavru tilkiler havadan görüntülendi

Ardahan'da yavru tilkiler havadan görüntülendi
17.07.2023 11:24

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Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Baştoklu köyü arazisini DRONE ile görüntülerken fark ettiği yavru Tilkileri çeken Doğu Yılmaz çekime devam etti. Yuvanın üzerine çıkan yavru tilkiler yiyecek bulmak için ayrılan annelerini beklerken etrafı da keşfetmeye çalışıyor. Görüntülerde, anne tilki yiyecek bulmak için yuvadan ayrılıyor. Annenin yuvadan ayrılmasının ardından yavru tilkiler yuvaların üzerine çıkarak etrafı kontrol edip annelerini bekliyor. Görüntüyü çeken Doğu Yılmaz, annelerini beklerken etraftan gelen sesleri tehlike olarak algılandıklarında ise hemen yuvalarının içerisine kaçtıklarını gözlemlediğini söyledi.

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