Haberler Video Yaşam Videoları Ardahan’da dev hortum! Evlerin çatısını uçurduğu anlar kamerada | VİDEO

Ardahan’da dev hortum! Evlerin çatısını uçurduğu anlar kamerada | VİDEO

Ardahan’da dev hortum! Evlerin çatısını uçurduğu anlar kamerada | VİDEO
06.06.2021 18:55
Ana Sayfa 00:20
Aleyna Tilki bu seferde...
Ana Sayfa 00:40
Duygu Özaslan bikinili...
Ana Sayfa 38:52
Ömer Çelik’ten önemli...
Ana Sayfa 03:35
HDP’ye yeniden kapatma davası!
Ana Sayfa 02:30
Ömer Çelik’ten Ahmet Şık’a...
Ana Sayfa 01:15
Okul bahçesinde bıçaklanarak...
Ana Sayfa 01:40
Helin Kandemir annesinin hık...
Ana Sayfa 04:34
Araç sahipleri dikkat! Eski...
Ana Sayfa 04:16
1915 Çanakkale Köprüsü'nde...
Ana Sayfa 00:59
Safiye Soyman Seda Sayan'ın...
Ana Sayfa 02:22
Tekneler uzaklaştırıldı,...
Ana Sayfa 03:33
Çocuk kitaplarına gizlenmiş...

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen hortum evlerin çatısını uçurdu. o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.


Ardahan'ın Göle ilçesinde hortum medyana geldi.

İlçeye bağlı Çardaklı köyünde saat 15.30 sıralarında hortum meydana geldi.

ÇATILAR UÇTU
Bulutlardan aşağı uzanan hortum köydeki üç ev ile 10 samanlığın çatısını uçurdu.

Can kaybının yaşanmadığı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

VATANDAŞLAR KORKU FİLMİNE BENZETTİ
Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.

AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Yaşam Videoları