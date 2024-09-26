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Araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen çocuk yaralandı
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Araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 00:15 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 00:28

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu, yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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