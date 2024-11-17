SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti! Eşini kurtarmak için ise ekipler zamanla yarıştı
Haberler Yaşam Videoları

Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti! Eşini kurtarmak için ise ekipler zamanla yarıştı

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 21:53

Edirne'de traktörle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yaralanan sürücünün eşini kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Seyfullah Aslan (77) yönetimindeki H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, önünde seyreden Beycan Ş. yönetimindeki 22 DL 634 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Seyfullah Aslan hayatını kaybederken, sürücünün eşi Necmiye Aslan'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kadını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Aracın bazı bölümlerinin kesilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyfullah Aslan'ın cansız bedeni ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Beycan Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı
17.11.2024Pazar
Vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü; 2 yaralı
17.11.2024Pazar
Hemzemin geçitte trenle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
17.11.2024Pazar
Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
17.11.2024Pazar
Maltepe'de doktora saldırı anı kamerada
17.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı 00:55
Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı
16.11.2024Cumartesi
Narin Güran cinayetinde şok gelişme! Enes Güran’ın cezaevindeki konuşmaları ilk kez A Haber’de 15:03
Narin Güran cinayetinde şok gelişme!
17.11.2024Pazar
Narin Güran cinayetinde skandal görüntüler! Enes Güran’ın cezaevindeki konuşmaları ilk kez A Haber’de 17:52
Narin Güran cinayetinde skandal görüntüler!
17.11.2024Pazar
Bartın’da tarihi rekor 00:51
Bartın'da tarihi rekor
16.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA