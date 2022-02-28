Haberler Yaşam Videoları Araçların aynalarını çalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Araçların aynalarını çalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Araçların aynalarını çalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
28.02.2022 10:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:52
Ukraynalılar traktörle tankı...
Ana Sayfa 02:30
Adana'da yaşlı adamın talihsiz...
Ana Sayfa 01:59
Sakarlığın bu kadarı! Hem...
Ana Sayfa 02:03
Çanakkale Mobil Müze Tırı...
Ana Sayfa 02:49
Evi yakacağım dedi kendisini...
Ana Sayfa 01:12
Bolu Tabaklar'da dehşet...
Ana Sayfa 09:12
AB'den peş peşe yaptırımlar
Ana Sayfa 02:06
Başkan Erdoğan, Dadaşlara...
Ana Sayfa 00:47
İş yerinin basılma anı...
Ana Sayfa 00:43
Harkov'da banka soyan rus...
Ana Sayfa 01:22
AFAD ve Kızılay'ın yardım...
Ana Sayfa 00:45
Panelvan aracın kayarak başka...

lay, Nişantaşı'nda 1 Şubat'ta meydana geldi. Nişantaşı'nda lüks araçları hedef alan 3 kişilik hırsızlık çetesi seçtikleri araçların yanına geldi. Bir kişi etrafı kontrol ederken iki kişi de aynaları sökmeye başladı. Aynaları poşete koyan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Araba sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan ekipler, hırsızların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen E.Ş ve M.S tantunicide gözaltına alındı.

Yaşam Videoları
O
SON DAKİKA