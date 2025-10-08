PODCAST CANLI YAYIN
Aracın fan ve klima düzeneğinin içerisinde 11 düzensiz göçmen çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kamyonetin fan ve klima düzeneğinin içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2025'te kamyonet tipi araç içerisinde yapılan aramada fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken araca el konuldu. Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

