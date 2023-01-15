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Aracın çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı

Aracın çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı
15.01.2023 10:44

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da makas atan hafif ticari araç çarparak altına alma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, 6 Ocak'ta merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.K. (19) idaresindeki 116 ANU 206 plakalı hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken; o esnada trafikte seyir halinde olan Mahmut Demirci (20) idaresindeki 16 ANB 308 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mahmut Demirci 42 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Demirci'nin yardımına ilk önce çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Demirci'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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