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Apartmanda yangın paniği: Elektrikleri kesik dairede yangın çıktı

Apartmanda yangın paniği: Elektrikleri kesik dairede yangın çıktı
16.05.2023 09:20

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Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Kavakpınar Mahallesi, Şebboy Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde oturan şahsa ulaşamayınca, binaya uzatılan seyyar merdivenle 3. kata çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen dairede kiracı olarak oturan Oğuzhan Demir, itfaiye ekiplerine 2 saat önce evden çıktığını, elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

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