RAMAZAN İMSAKİYE
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün altında kalan 87 yaşındaki eski muhtar hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün altında kalan 87 yaşındaki eski muhtar hayatını kaybetti
16.04.2023 14:40

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde portakal bahçesinin dip temizliğini yapmakta olan 87 yaşındaki Yusuf Avcı, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayı duyarak olay yerine koşan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Yusuf Avcı’nın geçmiş yıllarda 2 dönem Evrenler Yavşı köyünde muhtarlık yaptığı bildirildi. Kaza; Şişeler Mahallesi Karalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şişeler köprüsü yakınlarında bulunan portakal bahçesinde ağaçların dip temizliğini yapmakta olan Yusuf Avcı’nın kullandığı traktör bir anlık dalgınlık sonucunda bahçenin kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan 87 yaşındaki Yusuf Avcı olay yerinde feci şekilde can verdi.

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