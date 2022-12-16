Haberler Yaşam Videoları Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir işyerinde kurye olarak çalıştığı bildirilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir işyerinde kurye olarak çalıştığı bildirilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir işyerinde kurye olarak çalıştığı bildirilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
16.12.2022 15:03

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Kaza; Örnek Mahallesi 1513 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Külliye Camii istikametinden Balıkçılar Çarşısı istikametine seyir halindeki Dursun Karakaya’nın kullandığı 07 ASB 843 plakalı motosiklet ile Dilek Kaplan’ın kullandığı 07 ASB 843 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki 43 AB 999 plakalı otomobile çarparken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir işyerinde kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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