Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi polis ekipleri tarafından ikna edildi

Olay, saat 20.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can K., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Can K., eşinin ve çocuklarının yanına gelmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahısla iletişime geçen müzakereci polis memuru Aziz Fikret Avcı, çatıda bulunan şahsı ikna etti. Çatıdan indirilen Can K. ifadesi alınmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.