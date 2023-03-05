Haberler Yaşam Videoları Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi polis ekipleri tarafından ikna edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi polis ekipleri tarafından ikna edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi polis ekipleri tarafından ikna edildi
05.03.2023 23:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:07
Silah zoruyla kız çocuğunu...
Yaşam 01:51
Otomobil sulama kanalına...
Yaşam 00:53
Hafif ticari araçla tırın...
Yaşam 02:33
Ağır hasarlı binanın çökme anı...
Yaşam 00:13
Son görüntüleri ortaya çıktı!
Yaşam 00:55
4 Mart Cumartesi Hava Durumu:...
Yaşam 01:59
Şoför önüne çıkan hayvana...
Yaşam 04:27
Marmara depremi İç Anadolu...
Yaşam 03:17
EYT'den yararlanmak isteyen...
Yaşam 00:31
EYT'liler için Bursa'da örnek...
Yaşam 04:02
Tokat'ta garip olay!
Yaşam 02:10
İskenderun’da enkazın...

Olay, saat 20.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can K., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Can K., eşinin ve çocuklarının yanına gelmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahısla iletişime geçen müzakereci polis memuru Aziz Fikret Avcı, çatıda bulunan şahsı ikna etti. Çatıdan indirilen Can K. ifadesi alınmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA