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Antalya’nın Aksu'da akaryakıt istasyonuna dalan tır park halindeki araca çarparak durabildi

Antalya’nın Aksu'da akaryakıt istasyonuna dalan tır park halindeki araca çarparak durabildi
18.05.2023 15:08

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Antalya’nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren tır kaldırıma ve park halindeki bir araca çarparak durabildi. Olay, saat 12.30 civarında Aksu İlçesi Fettahlı Mahallesi bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Anayol üzerinde hareket halindeki tır akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Mustafa Kemal Taşçı yönetiminde ki 20 AFY 215 plakalı tır, önce kaldırıma sonra toteme , son olarak da park halinde bulunan 07 AEN 974 plakalı dorseye çarptı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma, toteme ve park halinde bulunan araca çarparak durabildi. Kaza da maddi hasar meydana gelirken tır şoförü sağlık kontrollerinin sağlanması için ambulansla hastaneye götürüldü.

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