Antalyalı vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir caddede oluşan çukurlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar tepkisini çukurlara saksılı çiçek dikerek gösterdi. Vatandaşlar bir de yolun temsili açılışını gerçekleştirdi. Aksu Çamköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde uzun süren yağışların ardından bazı bölümlerinde yolda çukurlar meydana geldi. Belediye ekipleri zaman zaman çukurları kapatsa da bir başka noktada yine çukurlar oluştu. Vatandaşlar tehlikeye neden olan çukurların kapatılmasının hızlandırılması için ilginç bir eyleme imza attı. Çukurlardan üçüne saksısıyla birlikte çiçek diken vatandaşlar, hızını alamayıp getirdikleri kırmızı kurdeleyi keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.