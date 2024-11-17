SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 19:24

Antalya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Akseki Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarında Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Mustafa Gökseki (46) idaresindeki 42 AAT 231 plakalı içerisinde yolcu bulunan minibüs havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağ tarafında bulunan kayalık taşlık alana çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hatice güneş, Mehmet Emin Karaarslan, Ahmet Toplar, Yusuf Toplar, Sıla Toplar, Mehmet Toplar, Mehmet Oğlakçı, Gül Seda Koyuncu ve Fahriye Yeşil yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yolcu minibüsünün Bozkır'dan almış olduğu 12 kişi yolcuyu Antalya'ya getirmek üzere yola çıktığı bildirilirken kazada şoför ve 3 kişinin yara almadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Maltepe'de doktora saldırı anı kamerada
17.11.2024Pazar
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü
17.11.2024Pazar
İzmir sağanak vurdu | VİDEO
16.11.2024Cumartesi
Ankara'da toprak kayması sonucu 10 katlı bina boşaltıldı
16.11.2024Cumartesi
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
16.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı 00:55
Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı
16.11.2024Cumartesi
Narin Güran cinayetinde skandal görüntüler! Enes Güran’ın cezaevindeki konuşmaları ilk kez A Haber’de 17:52
Narin Güran cinayetinde skandal görüntüler!
17.11.2024Pazar
Narin Güran cinayetinde şok gelişme! Enes Güran’ın cezaevindeki konuşmaları ilk kez A Haber’de 15:03
Narin Güran cinayetinde şok gelişme!
17.11.2024Pazar
Bartın’da tarihi rekor 00:51
Bartın'da tarihi rekor
16.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA