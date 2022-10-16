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Antalya'da yakınlarının haber alamadığı adam dükkanında ölü bulundu

Antalya'da yakınlarının haber alamadığı adam dükkanında ölü bulundu
16.10.2022 15:46

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Antalya’da yakınlarının haber alamadığı adam metal işleri yapan dükkanında ölü bulundu. Olay, saat 13.00 sularında, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 681 sokak üzerinde bulunan sanayi bölgesindeki metal işleri yapan bir dükkanda meydana geldi. Yakınları, sabah saatlerinden itibaren haber alamadığı Önder Akyüz (54) işyerine geldi. Üst katta bulunan ofiste hareketsiz halde bulunan Akyüz için 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. Yapılan kontrolde epilepsi hastası olduğu bildirilen 54 yaşındaki Önder Akyüz’ün hayatını kaybettiği belirlerdi. Akyüz’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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