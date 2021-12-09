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Antalya’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Antalya’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
09.12.2021 12:40

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da yaban hayatı fotokapana yansıdı. Kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme görüntüleri fotokapanlara takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına konulan fotokapan görüntülerini yayınladı. Fotokapana yansıyan yaban hayatı derlemelerinden kısa kesitler yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaştı. Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme anları görüntüleri takıldı.

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