Antalya’da uçağa yıldırım isabet etti...Panik anları cep telefonu kamerasında

İstanbul - Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına, Antalya’ya iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın uçağa isabet etme anıysa bir yolcunun cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.