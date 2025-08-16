Antalya’da tırın dorsesine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

ANTALYA'DA TIRIN DORSESİNE ÇARPAN OTOMOBİLDE 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcu, ekiplerin güçlükle müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.