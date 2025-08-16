PODCAST CANLI YAYIN

Antalya’da tırın dorsesine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Antalya-Isparta kara yolunda bir otomobil, seyir halindeki tırın dorsesine arkadan çarparak refüje savruldu. Araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı; yaralılardan birinin durumu ağır.

ANTALYA'DA TIRIN DORSESİNE ÇARPAN OTOMOBİLDE 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcu, ekiplerin güçlükle müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle